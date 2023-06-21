"الشوارع غرقانة مياه".. أهالي قرية البرمبل في الجيزة: أنقذونا من إهمال مجلس أطفيح (صور)

اشتكى عدد من أهالي قرية البرمبل التابعة لمركز أطفيح في محافظة الجيزة، من تدهور حال الشوارع في القرية وتقاعس مجلس مدينة أطفيح عن أداء واجبه.

شكوى الأهالي من إهمال مجلس أطفيح

وأكد الأهالي أن المياه الجوفية تغرق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية وتخرج من تحت المنازل، مما تتسبب في شلل حركة السير في الشوارع وتعطل المصالح وإعاقة الطلبة من الذهاب لدروسهم وامتحاناتهم.

برك مياه

وفقًا لتصريحات عدد من أهالي القرية لـ "الفجر"، أكدوا أن هذه الظاهرة موجودة منذ فترة، وأن المياه الجوفية تخرج من وسط الشوارع ومن تحت المنازل، مما يتتسبب في شلل الحركة تمامًا وإعاقة المارة من قضاء مصالحهم، لافتين إلى أن المياه التي تخرج من تحت المنازل قد تتسبب في انهيارها؛ نظرًا لطبيعة المنازل التي معظمها مبني من الطوب اللبن، وهذه كارثة أخرى قد تشرد العديد من الأهالي.

برك مياه

وأشار سكان القرية إلى أنهم تواصلوا مع مجلس مدينة أطفيح، لإرسال عربات شفط المياه؛ لتهيئة الشوارع حتى يستطيع المواطنين المرور بأمان والوصول إلى وجهاتهم، لكن دون جدوى، حيث قال لهم المسؤولين إن عربات شفط المياه متعطلة.

برك مياه

وناشد الأهالي رئيس الجمهورية، وكافة المسؤولين إلى الالتفات لمشكلتهم، وسرعة حلها حتى يستطيعون ممارسة حياتهم بأمان، معربين عن حزنهم الشديد من هذا الحال، حيث تنفق الدولة المليارات لجعل المواطنين يعيشون حياة كريمة ولكن تقاعس بعض المسؤولين في مجلس مدينة أطفيح يتسبب في إضاعة كل هذه الجهود.

