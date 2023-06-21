البورصة تدرس إصدار شهادات مزاولة مهنة علاقات المستثمرين

كشف رامي الدكاني رئيس البورصة، أن البورصة بصدد دراسة إصدار رخص لمزولة نشاط مديري علاقات المستثمرين للشركات المقيدة في البورصة.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم لاستعراض مؤشرات البورصة خلال النصف الأول من عام2023 أنه يتم مناقشة هذا الامر مع هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيتم استهداف الشركات الحكومية كمرحلة أولى.

وأوضح الدكاني، أن قيم التداولات بالبورصة ارتفعت على الأسهم المقيدة لتصل إلى 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 141 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

جاء هذا خلال مؤتمر الإعلان عن حصاد البورصة خلال النصف الأول من 2023.