السعودية: نجدد دعوتنا لوقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية
بوابة الفجر

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين بالفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وبحث خلال الاتصالين، مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، إذ أكد وزير الخارجية، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية؛ من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان، دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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