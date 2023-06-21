في يوم الأب العالمي.. الشيخ زايد يتصدر "تريند تويتر"

تصدر اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم الأربعاء، قائمة الأكثر رواجا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بالتزامن مع يوم الأب العالمي.

يأتي ذلك بعد تغريدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات قال فيها: "يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟"، في إشارة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعلق الإعلامي مصعب الطنيجي: "أكيد نعرفه طال عمرك أبونا زايد طيب الله ثراه ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب، بكل مكان نودي عيالنا داخل أو خارج الدولة نذكره.. ترانا عيال زايد.. وهذي أمانه مخلفه طال عمرك".

وعلق الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي بقوله: "يكفينا فخرًا.. إذا قالوا لنا ولد زايد.. الرجل الحكيم.. صاحب الأفضال المترامية في كل بقاع الأرض.. سيدي.. نعرفه.. لأن الناس تعرفنا بسببه.. الناس تقدرنا بسببه.. تحبنا لأنهم يحبونه.. كان أبًا في كل يوم وكل عام وإلى الأبد".

وتتابعت التعليقات التي تذكر محاسن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أحداث مختلفة خلال مسيرته الخالدة في تأسيس وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.