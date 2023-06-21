مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في مدن بنجلاديش

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تدشين برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة ديناسبور بجمهورية بنجلاديش الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال أسبوع.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 2.170 حالة، وتوزيع 747 نظارة طبية، وإجراء 102 عملية مياه بيضاء تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة سيدبور بجمهورية بنغلاديش الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 3.211 حالة، وتوزيع 707 نظارات طبية، وإجراء 267 عملية جراحية لإزالة المياه الزرقاء وعلاج المياه البيضاء وغيرها من الأمراض المسببة للعمى تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة تنغايل بجمهورية بنجلاديش الشعبية المقام خلال اسبوع، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.749 حالة، وتوزيع 1.205 نظارات طبية، وإجراء 484 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة تنغايل بجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمنفذ خلال اسبوع.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.081 حالة، وتوزيع 991 نظارة طبية، وإجراء 303 عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.