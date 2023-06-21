السعودية: قدوم 1.4 مليون حاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن قدوم (1،423،804) حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء 2/ 12/ 1444هـ الموافق 20/ 6/ 2023.

وأوضحت الجوازات، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1،360،364) حاجًا منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222،553) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58،794) حاجًا، وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4،646) حاجًا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، على تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.