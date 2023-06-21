أمير قطر يلتقي رئيسة سنغافورة في الدوحة

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، مع حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة، التي تزور العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

وخلال اللقاء، بُحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في مجال الطاقة والأمن الغذائي والتعليم، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية الجلسة، رحب أمير قطر بفخامة الرئيسة والوفد المرافق لها متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومتطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين.

ومن جانبها، أعربت الرئيسة السنغافورية، عن شكرها وتقديرها لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، راجية بأن تسهم زيارتها في دفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب في مجالات متعددة.

وشهد الجانبان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والأمن السيبراني، وبشأن تنفيذ برامج تدريبية.

هذا وحضر جلسة المباحثات الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والسيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن الجانب السنغافوري حضر جلسة المباحثات، الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء والوزير الثاني للتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية، ولو ين لنغ وزير الدولة بوزارة الثقافة والمجتمع والشباب وبوزارة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي.

وقد أقام أمير قطر، مأدبة غداء تكريمًا لفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق لها.