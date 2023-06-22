عجز الميزان التجاري لنيوزيلندا يرتفع خلال مايو الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع عجز الميزان التجاري لنيوزيلندا خلال الشهر الماضي إلى 17.12 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 17.020 مليون دولار خلال الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 17.236 مليون دولار.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة اليوم، فقد زادت صادرات نيوزيلندا من السلع خلال مايو الماضي بنسبة 2.8 % إلى 7 مليارات دولار في حين زادت الواردات بنسبة 4.4 % إلى 6.9 مليار دولار.

كما زادت صادرات نيوزيلندا إلى الصين بنسبة 18 % خلال الشهر الماضي، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.7 % وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 %.

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