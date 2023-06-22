خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء فنلندا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

السعودية
بوابة الفجر

أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بيتيري أوربو؛ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لبيتيري أوربو، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الوزراء في جمهورية فنلندا بيتيري أوربو بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لبيتيري أوربو، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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