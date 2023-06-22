وزير الداخلية السعودي يتفقد جاهزية قوات أمن الحج

تفقد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهماتها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وجاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444.

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الجاهزية التامة لقوات أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك ورعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وبين أن قوات أمن الحج باشرت تنفيذ مهماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع الطرق المؤدية لمناطق الحج بعد المواءمة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة وجهود متناسقة وتناغم متقن عبر خطط أمنية ومرورية وتنظيمية شاملة من قبل قوات أمن الحج والمساندين لها من القطاعات العسكرية والحكومية والأهلية كافة.

ولفت الانتباه إلى أن ضيوف الرحمن يحظون برعاية فائقة ودعم سخي من القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لخدمة ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين سلامتهم واستخدام وسائل التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لراحة ضيوف الرحمن.

واستعرضت قوات أمن الحج جاهزيتها من خلال عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت مستوى الإتقان والمهارات العالية التي يتميز بها رجال الأمن، كما شمل العرض إبراز الآليات والمدرعات الخاصة، وطيران الأمن أمام وزير الداخلية.

حضر الحفل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في موسم الحج، وعدد من كبار المسؤولين.