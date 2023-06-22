المملكة: نجدد دعمنا للجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية

السعودية
بوابة الفجر

أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وعبّرت الوزارة، عن رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وتعرب المملكة، عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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