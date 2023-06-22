وزير الإعلام السعودي يقترح وضع آلية عمل عربية مشتركة للتصدي للمحتوى المخالف

أعلن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عن دعوته إلى استحداث آلية عمل عربية مشتركة؛ للتصدي للمحتوى المخالف لمبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية.

وقال «الدوسري»، في ختام اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، بالعاصمة المغربية الرباط، إن مثل هذه الآلية، ستمكن من اتخاذ موقف عربي مشترك من المنصات الإعلامية الدولية التي تنشر محتوى مخالفا لمبادئنا وقيمنا، كما ستلزم هذه المنصات باحترام ضوابط النشر في دولنا العربية.

وشدد وزير الإعلام، على أن «العالم العربي يواجه تحديًا مشتركًا، يتمثل في بث بعض المنصات الإعلامية الدولية محتوى يخالف المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية العربية، دون احترام لحق المجتمعات في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة».