وزيرة التخطيط تبحث اعتماد 139مليون لاستكمال مشروعات إسكان الشباب والأسواق النموذجية بالإسماعيلية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

إلتقي المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، بالدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط لبحث إعتماد 139 مليون لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبه كشف المهندس احمد عثمان، تفاصيل اللقاء، مؤكدا أنه صعد للوزيرة طلب المحافظة بإعتماد 139 مليون بخزانة الإسماعيلية « بند تشيدات»، لمشروعي إنشاء عمارات إسكان الشباب بنطاق المحافظة، و3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

أضاف «عثمان»، أنه وفقا للمخطط، يتم إنشاء 38 عمارة سكنية بواقع 816 وحدة سكنية بتكلفة 300 مليون جنيه، حيث مخطط انشاء 16 عمارة سكنية بمدينة المستقبل، 4 بالتل الكبير، 2 عمارة بفايد، وعمارة بابو خليفة، وجميعهم لم يبدأ العمل بهم بعد، بالإضافة إلي 15 عمارة بالقنطرة غرب، تم نهو 4 عمارات منهم بنسبة 100 %، وجاري العمل في 2 عمارة بنسبة 15% ومتبقي ٩ عمارات لم يبدأ العمل بها بعد.

ووفقا للطلب، مطلوب توفير 100 مليون جنيه لاعتماد اضافي لصالح عمارات اسكان الشباب بالمحافظة.

تناول اللقاء، النقاش حول إمكانية توفير 39 مليون لإنشاء 3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

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