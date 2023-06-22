غدا.. انطلاق مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم



يبدأ غدا الجمعة مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياته يوم السبت المقبل.

وتقام يوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي مسافة 70 متر، ومنافسات تحت 21 سنة للشباب والشابات مسافة 70 متر، وتحت 18 سنة ناشئين وناشئات مسافة 60 متر، وتحت 16 سنة بنين وبنات مسافة 50 متر، وعمومي الرجال والسيدات للقوس المركب.

وتقام يوم السبت منافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" للقوس الأولمبي والمركب، وتحت 14 سنة بنين وبنات مسافة 30 متر، و25 متر مفتوح بنين وبنات للقوس الأولمبي والمركب، ومنافسات تحت 12 سنة "بنين وبنات" مسافة 18 متر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر تتويج المراكز الأربعة الأولى وفقا للترتيب الرياضي في كل فئة.