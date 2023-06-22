بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم يلا شوت ، يستعد فريق الأهلي، الفريق الأكثر نجاحًا في تاريخ الكرة المصرية، لمواجهة حرس الحدود اليوم الخميس في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم. وتأتي هذه المباراة كأول مباراة للفريق الأحمر في الدوري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وحقق الأهلي هذا الإنجاز الكبير بعد التعادل مع الوداد المغربي 1-1 في مباراة العودة بكازابلانكا، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1. وتعد هذه البطولة إضافة قيمة للنادي، الذي يعتبر أحد أكبر الأندية في العالم العربي والإفريقي.

وبعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير، يستعد الفريق لمواجهاته المتبقية في الدوري المصري ومنافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية، حيث يتبقى للفريق الأحمر عشر مباريات في الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تركيز اللاعبين على بطولة الدوري، والتي يسعى الفريق لاستعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، وحسم اللقب قبل فترة من نهاية المسابقة. ويعتمد الفريق على نجومه المميزين والمحترفين الأجانب، وعلى تكتيكات المدرب وخبراته في إدارة المباريات، لتحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق الانتصارات والإنجازات.

مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدوري

يتطلع فريق الأهلي، الذي يعد واحدًا من أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ الكرة المصرية، للوصول إلى النقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وتحقيق اللقب قبل نهاية المسابقة.

ويأتي هذا في ظل تفوق فريق بيراميدز، الذي يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة من لعب 30 مباراة، ويتبقى له مباراة واحدة فقط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 62 نقطة من لعب 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولة إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تحفيز اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز في مبارياتهم المتبقية، والوصول إلى النتائج المطلوبة لتحقيق اللقب، ويعتمد الفريق على خبرات لاعبيه المميزين ومحترفيه الأجانب، وعلى التكتيكات المدروسة والخطط الإستراتيجية الموضوعة من قبل المدرب، للفوز في المباريات وتحقيق الانتصارات الهامة التي ستساعد الفريق على تحقيق الأهداف المنشودة، وبتحقيق النقاط اللازمة، سيتمكن الأهلي من حسم درع الدوري وإضافة لقب جديد لمجموعة ألقابه العريضة، والتي تجعله واحدًا من أكبر الأندية في العالم العربي والإفريقي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.