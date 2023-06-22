مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر (يلا شوت ) اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر (يلا شوت ) اليوم في الدوري المصري ، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي ستقام في استاد الكلية الحربية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم الخميس، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الدوري المصري، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة.

ويترقب الجمهور الأهلاوي هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز واستمرار الصدارة في جدول ترتيب الدوري، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويعتمد الأهلي على نجومه المميزين ومحترفيه الأجانب، وعلى التكتيكات المدروسة من قبل المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز في هذه المباراة، ومن المتوقع أن يتميز اللقاء بالإثارة والحماس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة، وستكون هذه المباراة فرصة للاعبي الفريقين لتقديم أداء مميز وللتأكيد على مكانتهم في الفريق.

ترتيب الأهلى في جدول الدوري

يمتلك الفريق الأحمر والأبيض، النادي الأهلي، سجلًا مذهلًا في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، حيث يتصدر جدول الترتيب بعد خوضه 24 مباراة، والتي تضمنت 7 مواجهات مؤجلة، وقد تمكن الفريق من تحقيق النجاح في 19 مباراة، وتعادل في 5 مباريات أخرى، دون أن يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن.

ويتميز النادي الأهلي بخط هجوم قوي يحتل المركز الأول بالتساوي مع نادي بيراميدز، إذ يمتلك الفريقان 45 هدفًا لكل منهما، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأهلي أيضًا الأفضل دفاعيًا في البطولة، حيث تمكن من تلقي شباكه أقل من أي فريق آخر في الدوري، إذ تلقى الفريق فقط 7 أهداف حتى الآن.

ترتيب حرس الحدود في الدوري

يتذيل فريق حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد أن خاض 30 مباراة في الموسم الحالي، وحصد فقط 20 نقطة، وقد تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 8 مباريات أخرى، في حين خسر في 18 مباراة.

ويعاني حرس الحدود من صعوبة في تسجيل الأهداف، حيث سجل لاعبو الفريق فقط 16 هدفًا حتى الآن، كما تلقت شباكهم 38 هدفًا من فرق الدوري الأخرى.

نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري

الأهلي فاز على سيراميكا بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

نتيجة آخر ظهور لحرس الحدود في الدوري

تعادل حرس الحدود مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

35 مباراة جمعت الاهلى وحرس الحدود

قبل انطلاق المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي وحرس الحدود الليلة، يُعد الأهلي هو الفريق الأكثر نجاحًا في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث جمعتهما 35 مباراة حتى الآن، وقد تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 27 مباراة، فيما حقق حرس الحدود 4 انتصارات فقط، وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

ويتميز الأهلي بخط هجوم قوي، حيث تمكن لاعبو الفريق من تسجيل 58 هدفًا حتى الآن في الموسم الحالي، بينما تلقت شباكهم 19 هدفًا فقط، وأشارت الإحصائيات إلى أن المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، فيما انتهت المباراة الأخيرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.05 مليون يورو.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود

تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، خاض النادي الأهلي 46 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في 34 مباراة، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقى 4 هزائم فقط، وقد تمكن لاعبو الفريق من تسجيل 85 هدفًا، فيما تلقت شباكهم 28 هدفًا فقط، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 29 مباراة.

وقد حقق الأهلي تحت قيادة كولر العديد من الإنجازات، حيث توج الفريق بلقبي بطولة السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة.