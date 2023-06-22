بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز 2022/2023 بشكل حصري عبر الإنترنت، والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الخميس في الأسبوع السادس عشر من البطولة، وذلك في المقامة على ستاد الكلية الحربية.

انتهت مباراة حرس الحدود والداخلية في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل بهدف لكل فريق، وجرت المباراة على ستاد بترو سبورت بمدينة السويس.

أما بخصوص المباراة الأخيرة للنادي الأهلي، فقد توج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة النهائية ضد فريق الوداد البيضاوي المغربي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

تعود اليوم مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بعد فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث يلتقي النادي الأهلي مع حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر، والتي ستقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد الكلية الحربية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة، متأخرًا فقط بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر والذي خاض 30 مباراة حتى الآن.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وسجل لاعبو الفريق 45 هدفًا، وتلقت شباكهم فقط 7 أهداف.

بالمقابل، يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها في البطولة.

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا فقط، فيما تلقت شباكهم 38 هدفًا من فرق الدوري الأخرى.

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وحرس الحدود

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري غدًا الخميس في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة و21:30 بتوقيت مكة المكرمة و18:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري على ستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري عبر البث المباشر عبر اون تايم سبورت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

حكام مباراة حرس الحدود والأهلي بالدوري

وجاء طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والأهلي كالتالي:

أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كلًا من أحمد عبد الغني ورمضان هنداوي إلى جانب تواجد محمد إبراهيم الدسوقي كحكم رابع مع مصطفى الشهدي حكم تقنية الفيديو، وهيثم الشريف مساعد.