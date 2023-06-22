رئيس الإمارات يستقبل نائب الرئيس التركي في قصر الشاطئ

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، مع وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، حيث يأتي ذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

ونقل جودت يلماز في بداية اللقاء، تحيات رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها مزيدًا من النماء والأزدهار.

كما هنأ رئيس الإمارات، جودت يلماز بتعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية متمنيًا له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه.

واستعرض بن زايد ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء، الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.

وحضر اللقاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومحمد حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" (ADQ).

وحضره من الجانب التركي، محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية وعدد من كبار المسؤولين وتوجاي تونسير سفير تركيا لدى دولة الإمارات.