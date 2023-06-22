بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري العام [يلا شوت]

بث مباشر [يلا شوت] مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري العام

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر بفارغ الصبر مباراة الأهلي وحرس الحدود التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس الموافق 22 يونيو، على أرضية استاد الكلية الحربية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ويُعد هذا اللقاء مهمًا للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحفاظ على مركزه في صدارة جدول الترتيب، فيما يسعى حرس الحدود إلى تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في الترتيب، وتترقب الجماهير المصرية هذا اللقاء بشغف كبير، وسيكون لهذه المباراة الكثير من الأهمية والإثارة، ونتمنى للفريقين كل التوفيق والنجاح في هذه المواجهة الهامة.

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة حرس الحدود ضد الاهلي على الهواء عبر قناة أون تايم سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق محمد الكواليني.

يظهر النادي الأهلي بصورة مميزة في الفترة الأخيرة، حيث يشارك في جميع البطولات بنجاح ويحقق الانتصارات المتتالية. وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الحادي عشر، يعود الأحمر لبطولة الدوري بنفس الحماس والتركيز الذي أبان عليه في البطولة الأفريقية.

في الجولة الـ 27 من الدوري، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز بشكل مؤقتٍ، مع بقاء له 6 مباريات مؤجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود بتركيز تام ومعنويات مرتفعة، حيث يرغب في تحقيق الفوز للعودة للصدارة ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب، ويتميز الأهلي بتشكيلة قوية ومتجانسة، ويتمتع بخبرة كبيرة في البطولات المحلية والدولية.

ومن ناحية أخرى، يعاني حرس الحدود من أسوأ فتراته منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة فقط. وبعد التعادل الإيجابي أمام الداخلية بهدف لكل منهما في الجولة الـ 31، يسعى حرس الحدود لتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط.

ومن المتوقع أن يقدم حرس الحدود أداءً قويًا ويقاتل بشراسة للفوز بالمباراة وتعزيز رصيده في جدول الترتيب. ويعتمد حرس الحدود على اللعب الجماعي والتنظيم الدفاعي، وسيحاول الاستفادة من أي فرصة لتسجيل الأهداف والفوز في هذه المواجهة الصعبة.

ويتطلع الجمهور المصري بشغف لهذه المباراة، ويتوقعون أداءً رائعًا من الأهلي وحرس الحدود على حد سواء، ونأمل في أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والندية.

مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود| من هنــــا

تشكيل الأهلي ضد حرس الحدود في الدروي الممتاز اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح. خط الوسط مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج. خط الهجوم أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في جدول الدوري العام

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، برصيد 62 نقطة، بعد أن حقق 19 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، دون تلقي أي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي. ويتصدر لاعبو الفريق قائمة الهدافين في البطولة ب 45 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 7 أهداف فقط، ويتأخر المارد الأحمر بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 30 مباراة حتى الآن.

من جهة أخرى، يدخل فريق حرس الحدود مباراته في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة جمعها من 30 مباراة خاضها في البطولة، وقد حقق الفريق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا فقط، فيما تلقت شباكهم 38 هدفًا من فرق الدوري الأخرى.

وتعد مباراة الأهلي وحرس الحدود مهمة جدًا للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحفاظ على مركزه في صدارة جدول الترتيب، فيما يسعى حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر، ومن المتوقع أن يقدم الأهلي أداءً قويًا ومتميزًا، في حين سيحاول حرس الحدود الدفاع بشراسة واستغلال أي فرصة لتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الصعبة.

