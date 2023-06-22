ضاحي خلفان: الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة في دولة الإمارات والأمن العام في دبي، أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة في مجال مكافحة المخدرات لا تتوقف عند حدود معينة.

وأضاف الفريق ضاحي خلفان، أن وزارة الداخلية بأجهزتها الشرطية على مستوى الدولة، وبقيادة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومن خلال مجلس مكافحة المخدرات، والشّركاء الاستراتيجيين، استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة، ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين وإحباط محاولاتهم الإجرامية.

وتابع نائب رئيس الشرطة، بأن ذلك يأتي سعيًا منها إلى تحقيق رؤية حكومتنا الرّشيدة في ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم في التّصدي لعمليات استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وأردف، أن جهود وزارة الداخلية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، أسهمت في الحد بشكل كبير من عمليات العرض والطلب على هذه الآفة، وذلك من خلال تنفيذها للخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات التي تسير بنجاح باهر وفق كافة المؤشرات، ونحو تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.

وجاء ذلك على هامش زيارته التفقدية إلى فعاليات المنصة التفاعلية التي تقيمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار "شاركنا لنمنعها"، وذلك في دبي فستيفال سيتي مول خلال الفترة من 20-22 يونيو الجاري.

وأشاد بما شاهده من تنظيم جيد لمنصة شرطة دبي والجهات المشاركة معها في المعرض، مؤكدًا على أن التوعية، والتثقيف ونشر الوعي بين الشباب وخصوصا طلبة المدارس وأولياء أمورهم، تشكل جزءا لا يتجزأ من عمليات المواجهة وخفض الطلب على المخدرات، مشيدًا بالشركاء الذين يشاركون شرطة دبي فعالياتها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم: إن إساءة استخدام المخدرات، والاتجار بها وترويجها وتعاطيها، أصبحت تمثل تحديات كبيرة للأجهزة الأمنية وأجهزة المكافحة على مستوى العالم، نظرًا لما تسببه من آثار مدمرة على المجتمع الإنساني، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ورغم كل الجهود الجبارة التي يبذلها رجال المكافحة حول العالم للتصدي لهذه الآفة، فمع انتشار الطرق غير التقليدية في تهريب المخدرات كاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وأصبحت المخدرات تصل إلى المتعاطي من خلال إساءة استخدام الرسائل النصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الصغير والكبير.

وأضاف: شعارنا لهذا العام "شاركنا لنمنعها" هو الشعار الذي أطلقه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في حملة تهدف إلى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحن مطالبون بتطوير إمكانياتنا بشكل دائم، لمواكبة كل جديد وتسليح كوادرنا الأمنية بأحدث ما توصلت إليه الأجهزة الشرطية في مجال المكافحة حول العالم، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى الحد من آفة المخدرات المدمرة، والوقوف سدًا منيعا أمام تجار ومروجي السموم، واكتشاف كل أنماطهم الإجرامية الجديدة والمبتكرة، وحظر المواقع الالكترونية المروجة للمخدرات، وهذا لا يتأتى إلاّ من خلال تعاوننا جميعًا وعلى كافّة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ورافقه خلال الزيارة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة العميد عيد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.