ما هو موعد أولى مباريات ريال مدريد في الموسم الجديد بالدوري الإسباني؟

يبحث عشاق ومحبي نادي ريال مدريد عن موعد أولى مباريات الفريق الملكي في الدوري الإسباني بالموسم الجديد 2023/2024، حيث أسفرت قرعة الدورى الإسباني عن مواجهات قوية وصعبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضمن مباريات الليجا في موسمها الجديد.

ويسعي الفريق الملكي لإستعادة لقب الدوري الإسباني الذي خسره لصالح برشلونة، حيث احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022/2023 برصيد 78 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الفريق الكتالوني.

أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024

ومن المقرر أن يفتتح ريال مدريد مبارياته في بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/2024، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق أتليتك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الأولي على أرضية ملعب "سان ماميس" معقل الأخير.

موعد انطلاق الدوري الإسباني موسم 2023/2024

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني، يوم 11 أغسطس 2023، وفقًا لما أعلنته رابطة المسابقة، على أن يتم انتهاء الموسم يوم 26 من شهر مايو 2024.

وتشارك أندية غرناطة، لاس بالماس وألافيس في بطولة الدوري الإسباني الموسم المقبل، بعد صعودها من دوري الدرجة الثانية، فيما هبطت فرق إسبانيول، إليتشي وبلد الوليد.