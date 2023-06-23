البنك المركزي البريطانى يرفع الفائدة 50 نقطة أساس

الاقتصاد
بوابة الفجر

رفع بنك انجلترا (البنك المركزي البريطانى) معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليرتفع من 4.5% إلى 5%، فيما تعد أعلى نسبة منذ 15 عامًا، في ظل تصاعد الضغوط على صانعي السياسات والحكومة البريطانية للسيطرة على أزمة تكاليف المعيشة.

 

ومن شأن هذه الخطوة تعميق أزمة الرهن العقاري، حيث إن تكاليف الاقتراض ارتفعت للمرة 13 على التوالي.

 

ويأتي رفع الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى نسبة أعلى من المتوقع خلال مايو الماضي، حيث اضطر استمرار ارتفاع الأسعار صانعي السياسات للتحرك لمحاولة خفض التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%.

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