انقطاع دائم للمياه.. أهالى دائرى حي الهرم يطالبون بحياة كريمة ويستغيثون بمجلس الوزراء

تقطع لمدة 20 ساعة فى اليوم

طالب أهالى منطقة كفر طهرمس، ونزلة سلم دائرى حي الهرم، بشارع المنشية بفيصل، الحكومة بالحياة الكريمة، وحل مشكلة انقطاعات المياه بشكل دائم والتى تصل إلى 20 ساعة فى اليوم خلال فصل الصيف.

وأوضح أهالى نزلة سلم حي الهرم ومنطقة فيلا صلاح أبو حسين أن المياه منقطعة منذ يومين، وأن شركة مياه الجيزة لم تحرك ساكنا على الرغم من الشكاوى المقدمة، مطالبين رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة بسرعة التدخل وحل مشكلة المياه فى المنطقة والتى تستمر منذ أعوام دون حل.

كما ناشد أهالى شارع أحمد خميس، الكائن بجوار دائرى حي الهرم، شركة المياه عدم قطع المياه بشكل دائم والعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت نظرا لقدوم عيد الأضحى المبارك.