شيرين عبد الوهاب تقع في ورطة جديدة.. "مايوه مسرح جدة" يضعها في مرمى النقد

شيرين عبدالوهاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، مجددًا بعد زلة زلة لسان جديدة وقعت فيها خلال حفلها الغنائي على مسرح جدة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل الأزمة الجديدة التي تصدرت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي.

حديث شيرين عبدالوهاب عن المايوه في حفل جدة

وآثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب موجة واسعة من الجدل بسبب زلة لسان جديدة وضعتها في أزمة مع جمهورها في مصر والسعودية، حيث قالت شيرين عبد الوهاب أثناء دخولها المسرح في حفل لها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قالت: "الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه".

هجوم تامير أمين على شيرين عبد الوهاب

من جهته، هاجم الإعلامي تامر أمين المطربة شيرين عبدالوهاب، بسبب تعليق ساخر لها على المسرح في إحدى الحفلات في جدة بالسعودية.

وقال أمين خلال برنامجه “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، اليوم الأربعاء، إن شيرين عبدالوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتًا رائعًا، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة.

وأشار إلى تعليق شيرين في أثناء دخولها المسرح بحفل لها بمدينة جدة بالسعودية، إذ قالت: “الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه”.

وأوضح أن ما قالته شيرين لا يتناسب إطلاقًا مع المكان الذي يقام فيه الحفل، متابعًَا: “رغم أن الكلام ده لا يجب أن يقال على أي مسرح، لكن اللي زاد الطين بلة إن الكلام ده كان في السعودية”.

وأكد أمين أنه لا يكره شيرين ولا يشمت فيها، مشيرًا إلى أنها على المستوى الفني واجهة مشرفة لمصر، موجهًا رسالة لها قائلًا: “أرجوكي حافظي على نفسك من نفسك، إنتي حاجة حلوة ما تضيعيهاش بإيديك”.

أخر أزمات شيرين عبدالوهاب

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد تداول جمهورها مقطع فيديو وصور لها من احتفالها بعيد ميلاد الفنان حسام حبيب، وأظهرت الصور والفيديو مدى الحب والفرحة بين الثنائي، وفورًا نالت على تعليقات كبيرة من الجمهور، فقد تمنوا لها أن تنعم بحياة هادئة، ومريحة البال.

وفي سياق آخر، أعلنت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أنها تستعد لطرح أربعة أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد مع شركة روتانا، وذلك خلال تصريحاتها التلفزيونية: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

كما كشف الفنان حسام حبيب سبب مغادرة إيهاب صالح لموقعه كمدير أعمال للفنانة شيرين عبد الوهاب، وانتقاله لإدارة أعمال نجمة آرب أيدول كارمن سليمان، وأكد حبيب أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في نشاط شيرين الفني، وتحتاج لـ "مؤسسة" لإدارة أعمالها، ولا يمكن الاعتماد على شخص واحد فقط.

وأضاف حسام حبيب: "حاليًا إحنا بقينا في مرحلة شيرين، حجم شغلها بقى كبير، ومينفعش يديره فرد واحد فقط، وبنعمل مؤسسة كبيرة تدير شغل شيرين، وهتكون مكونة من فريق كبير، وشخص فوق الفريق ويقوده، ولسه موصلناش لهذا الشخص حاليًا".

وتابع: "وجود فريق كويس وكبير، حيفرق أوي في كل شغل شيرين ويجعله أكثر احترافية"

كشف الفنان حسام حبيب تفاصيل تعاونه مع زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة القادمة، وذلك خلال حوارها في برنامج "ET بالعربي".

وقال حسام حبيب للإعلامي ربيع هنيدي: "عملنا أغنية حب مختلفة تماما عن أغنيتنا السابقة، وبنعمل أغنية ثانية مفرحة".