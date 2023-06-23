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بن غفير يدعو بلاده لقتل الآلاف في الضفة الغربية
الجمعة 23/يونيو/2023 - 08:47 م
6/23/2023 8:47:34 PM
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