الجيش العراقي: قضينا على 99% من عناصر داعش بالبلاد

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن الجيش يعمل على تسليم مراكز المدن في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي إلى وزارة الداخلية على مراحل، وذلك بعد القضاء على 99% من قوته.

وأوضح رسول، الجمعة، أن العمل جارٍ على تسليم الملف الأمني بالكامل لوزارة الداخلية في كافة المناطق، مؤكدًا أن الوضع الأمني، الذي وصفه بالجيد في المناطق المحررة سمح بهذه الخطوة.

كما تابع أن مهمة قواته كقوات مسلحة، هي الخروج من المدن والانتشار خارجها، وتأمين الحدود، وسد أي فراغ أمني قد يحصل في المناطق الريفية أو النائية، أو حتى في صحراء الأنبار.

ووصف رسول الوضع الأمني في العراق بصورة عامة بأنه جيد جدا، موضحا أن هناك حالة استقرار وضبط وتأمين لكل المناطق العراقية، حيث إن القوات المسلحة لديها جاهزية عالية للتعامل مع أي تهديد أمني، خصوصا أن الجيش ما زال موجودًا في بعض مراكز مدن الموصل وصلاح الدين وفي ديالى، بالتعاون مع قوات الشرطة.

وأشار إلى أنه تم القضاء على 99% من قدرة تنظيم داعش في العراق، وأن التنظيم لم يتبق له أي قوة أو قدرة على تنفيذ عمليات كبيرة، بل بات متواجدا من خلال خلايا صغيرة تترواح أعداد عناصرها بين اثنين وستة.

وأوضح أن خلايا داعش لم يعد بإمكانها السيطرة على أي نقطة، ولا تستطيع التحرك بحرية الآن، كما لم يعد العراق آمنا لها بل هم يختبؤون في عمق الصحراء أو في الوديان أو في السلاسل الجبلية.

في حين أن هناك بشكل يومي عمليات ملاحقة ومتابعة لخلايا داعش في المناطق التي يختبئون فيها، وسط التركيز على سد أي فراغ أمني في المناطق المحيطة بالمدن، عبر نشر وحدات من الجيش لسد أي منفذ قد تتسل منه خلايا داعش إلى المدن.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية كانت أعلنت يوم الأربعاء تسلُّم القيادة الأمنية لمحافظة الأنبار، وهي سادس محافظة عراقية ينتقل فيها الملف الأمني إلى الداخلية، في محاولة لتعزيز الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش.