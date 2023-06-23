بلومبرج: تركيا تطالب السويد بتسليم أكراد لدعم انضمامها لـ "الناتو"

كشفت وكالة "بلومبرغ"، أن أنقرة تشترط على السويد تسليم أو طرد الانفصاليين الأكراد المشتبه بهم، لدعم انضمامها إلى حلف شمال الأطسلي "الناتو".

وتأتي هذه المستجدات قبل انعقاد قمة حلف "الناتو"، في شهر يوليو المُقبل، المقرر أن تستضيفها فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وتحدثت المصادر، التي رفضت الكشف هويتها، أن تركيا تطالب السويد بتسليم أكثر من 130 شخصا معظمهم من الانفصاليين الأكراد، لإثبات جديتها في تطبيق القوانين بشأن انضمامها إلى الحلف.

وتضم لائحة المطلوبين لتركيا، أشخاص يزعم أنهم يتبعون لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية، إضافة إلى عناصر من قوات الحماية الكردية، وأعضاء تابعين لجماعة غولن.

وكانت السويد الأسبوع الماضي قد وافقت على تسليم أنقرة رجلا أدين بتهريب المخدرات ويعلن تأييده لحزب العمال الكردستاني.

وتسعى السويد للحصول على عضوية في حلف "الناتو" بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تركيا تحول دون ذلك بعد أن اتهمتها بإيواء نشطاء سياسيين مطلوبين بتهم "إرهابية".