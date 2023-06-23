1.2 مليون يؤدون صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

السعودية
بوابة الفجر

أدى مليون ومائتا ألف مصل وحاج صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات في أجواء ملائمة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قوله إن هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت جميع إمكاناتها البشرية والآلية لتقديم جميع الخدمات وأفضلها وتهيئة الأجواء الملائمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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