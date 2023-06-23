توزيع 25 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في المدينة المنورة

أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عن توزيع 25 ألف وجبة طعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، وذلك على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وسيواصل فريق عمل المكتب توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تُحفظ وتسلّم تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيلها إلى الحجاج من دون عناء.