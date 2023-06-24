ما هو موعد مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في البطولة العربية للأندية الأبطال؟

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد النصر السعودي في الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

موعد مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي النصر السعودي مساء 3 أغسطس 2023، في الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

توقيت مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية.

نتيجة قرعة كأس العرب للأندية 2023 الأدوار النهائية

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - (الهلال السوداني - الصفاقسي التونسي )- الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري - الوداد المغربي _ أهلي طرابلس - الهلال السعودي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - الشباب السعودي - النصر السعودي – المنستيري التونسي.



المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي - الوحدة الإمارات -الكويت الكويتي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية

تذاع أحداث مباراة الزمالك ضد النصر السعودي في البطولة العربية للأندية 2023 عبر قنوات أون سبورتس والكأس وSSC والكويت الرياضية وأبو ظبي الرياضية والعراقية الرياضية والجزائرية الثانية.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.