عاجل|إلحق اشتري.. أسعار الذهب تفقد السيطرة من جديد.. عيار 21 يعود لمستوياته المرتفعة

حلقت اسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت إلى مستويات مرتفعة من جديد بعدما، قبل ان تعود للتراجعات مرة اخري، وسط توقعات ان تستمر الارتفاعات بسبب ارتفاع الطلب مرة اخري على المعدن الأصفر بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. ترتفع من جديد:

سعر الذهب اليوم في مصر.. سعر الذهب عيار 24.. سعر الذهب عيار 24 الان بمصر سجل 2554 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر.. سعر الذهب عيار 21.. سعر الذهب عيار 21 الان بمصر سجل 2235 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر.. سعر الذهب عيار 18.. سعر الذهب عيار 21 الان بمصر سجل 1915 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر.. سعر الجنيه الذهب عيار21 وزن 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب الان بمصر 17880 سجل جنيه.

اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي:

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذب كبير بين هبوط وارتفاع وعاد الفارق في الأسعار إلى التزايد بشكل يومي مما يدل على حدوث مضاربات على الأسعار خاصة منذ كسر الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الذي كان يعد القاع السعري لهذه المنطقة، وفق جولد بيليون.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم السبت مع بداية تداولات الأسبوع 2215 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيه.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى احتمالية انخفاض في الذهب بعد إعلان مصلحة الجمارك دخول أكثر من 306 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى 22 يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين بعد أجازة عيد الأضحي وقد نشهد مستوى 2250 جنيها.