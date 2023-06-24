ما الفرق بين الأضحية والصدقات؟.. "سؤال وجواب"

تفصلنا أيام قليلة معدودة، عن اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2023، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة عرفة ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من نفس الشهر.

وخلال تلك الفترة والتي تسبق عيد الأضحي 2023، يتساءل الكثير من المسلمين عن أنواع الأضاحي التي يجوز التضحية به في عيد الاضحي وعن مستحبات الذبح، كما يتساءلون عن الفرق بين الأضحية والصدقات.

لذلك ترصد لكم بوابة “الفجر” الإلكترونية، في السطور التالية كافة الإجابة المتعلقة بالأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، حسب ما ورد عن دار الإفتاء المصرية علي هيئة سؤال وجواب.

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عيد الأضحى 2023..ما الذي يُجزئ في الأضحية؟

تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية له أنواع عديدة منها من يجوز الاشتراك فيه من قبل أكثر من فرد ومنها من لا يجوز، وتاني أنواع الأضحية حسب ما أوضحت دار الإفتاء المصرية علي النحو التالي:

1- الغنم: من الضأن أو الماعز

هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن المضحِّي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.

الأضحية في عيد الأضحي 2023

2- الإبل والبقر والجاموس:

هذا النوع تُجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُّبُع، فإذا نوى المضحِّي الأَضحية بهذا السُّبع وضحَّى؛ أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

عيد الاضحي 2023..ما مستحبات الذبح؟

يُسْتَحبُّ في ذبح الأُضْحِيَّة توفير عدد من الشروط، والتي اوضحته دار الإفتاء المصرية قبل أيام قليلة، من حلول عيد الأضحي 2023، والتي جاءت علي النحو التالي:

• أن يكون بآلة حادَّة قاطعة.

• الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحةً للذبيحة.

• استقبال القِبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

• شحذ الشفرة قبل الذبح.

• مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.

• أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

• أن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).

• سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.

• عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

هل غير الأضحية من الصدقات يقوم مقامها؟ وهل الأضحية أفضل أو الصدقة؟

لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها حتى لو تصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام النحر لم يكن ذلك مغنيًا له عن الأضحية، لا سيما إذا كانت واجبة، وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة الدم، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه؛ كالصلاة والصوم بخلاف الزكاة.

والأضحية أفضل من الصدقة؛ لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام.