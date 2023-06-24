دميتري ميدفيديف: سيطرة فاجنر على الأسلحة النووية بمثابة “كارثة عالمية”

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن العالم بأسره سيكون على شفا كارثة إذا سقطت الأسلحة النووية الروسية في أيدي قطاع الطرق.

وجاء تحذير ميدفيديف السبت من مجموعة فاغنر، التي وصفها "بمجموعة قطاع الطرق"، واحتمالية استيلائها على الأسلحة النووية الروسية، مع تقدمها نحو موسكو.

الرئيس السابق لروسيا قال إن بلاده لن تسمح لـتمرد فاغنر بأن يتحول إلى انقلاب أو أزمة عالمية.

وأشارت مصادر روسية إلى أن قوات مجموعة فاغنر، مدعومة بـ 150 آلية عسكرية، تتقدم في ليبيتسك، على بعد 340 كيلومتر من موسكو.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

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