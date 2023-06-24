بعد تمرد "فاجنر".. رئيس الشيشان: جاهزون لـ "سحقه"

أعرب رمضان قديروف الرئيس الشيشاني، عن جاهزية قواته إلى سحق قوات مجموعة فاجنر حال تطلب الأمر ذلك، واصفًا ما قامت به المجموعة العسكرية الخاصة بـ "الخيانة العظمى".

وجاء ذلك في تعليق قديروف على تمرد مسلح أعلنه، في وقت سابق، قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بدخوله المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية، والذي يشكل مركزا أساسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال قديروف إن "كل ما يحدث هو طعنة في الظهر وتمرد عسكري حقيقي"، داعيا إلى ضرورة "سحق التمرد وإذا تطلب ذلك إجراءات قاسية فنحن جاهزون".

وأكد أن "ما يحدث من مجموعة فاغنر تمرد عسكري وخيانة عظمى"، مجددا دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددًا على أن "ما يحدث لا مبرر له".

وفي خطاب توجه به للأمة الروسية، وصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر بأنه "طعنة في الظهر"، متّهما قائدها بريغوجين بـ "خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية".

وقال بوتين: "إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا"، مضيفا: "ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية" لبريغوجين، مؤكدا أن المتمردين "سيعاقبون حتما".