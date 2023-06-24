المبعوث الفرنسي: الوقت ليس في صالح لبنان

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن جان إيف لودريان المبعوث الفرنسي، أنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، مؤكدًا أن الوقت لا يعمل لصالح لبنان.

وفي ختام زيارته إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام، قال لودريان: "في هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب".

وأضاف المبعوث الفرنسي: "سأرفع تقريرًا حول هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) فور عودتي".

وأكد لودريان أنه سيعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من فراغ المؤسسات، والقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان.

وقبيل مغادرته بيروت، التقى المبعوث الفرنسي مع وزير الخارجية اللبنانية، عبدالله بو حبيب.

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