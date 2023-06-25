بسبب مشاكل فنية وبدنية.. يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن نجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب مشاكل فنية وبدنية.

يوفنتوس يفكر في الاستغناء عن آرثر 

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" هناك احتمال أن يتم إنهاء عقد لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر مع يوفنتوس هذا الصيف.

كانت فترة إعارة آرثر في ليفربول غير مثمرة تمامًا وكانت مليئة بمشاكل اللياقة البدنية وإصابة كبيرة أبقته بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة من الزمن.

 أن آرثر لا يزال لا يعرف ما يخبئه المستقبل له ولا يمكن استبعاد إنهاء صفقته الحالية مع البيانكونيري.

وقدم برايتون استفسارًا موجزًا عن لاعب خط الوسط لكنه لم يذهب أبعد من ذلك، يهتم به ثلاثة أندية في البرازيل وهم جريميو وفلامنجو وفلاموينزي بالتعاقد مع اللاعب، إنه يرغب في تجربة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه لن يعارض فكرة العودة إلى البرازيل.

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في 1 سبتمبر 2022، أعلن نادي ليفربول عن التوقيع مع آرثر في صفقة إعارة، أعلن يوفنتوس أن ليفربول قد دفع 4.5 مليون يورو كرسوم من أجل الإعارة، مع خيار شراء اللاعب مقابل 37.5 مليون يورو بعد انتهاء مدة الإعارة وذلك يوم 30 يونيو 2023.

في 7 سبتمبر 2022، ظهر آرثر لأول مرة مع ليفربول في الهزيمة 4–1 في دوري أبطال أوروبا أمام نادي نابولي.

بدأت تجربة آرثر مع ليفربول بمشاكل في الحالة البدنية حيث بدأت أثناء تواجده مع يوفنتوس والتي أجبرته على التدريب بمفرده، لتحسين الوضع البدني، قام آرثر باللعب ضمن صفوف ليفربول تحت 21 ليستطيع اللعب مع الفريق الأول لكنه لم يشارك مع الفريق.

 

أرثر ليفربول يوفنتوس دوري أبطال أوروبا نابولي
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