ظهرت NOW رابط موقع نتائج البيام الجزائر bem.onec.dz 2023 شهادة التعليم المتوسط

رابط موقع نتائج البيام الجزائر bem.onec.dz 2023 شهادة التعليم المتوسط

نسرد لكم من خلال هذا النص على موقع بوابة الفجر معلومات عن رابط الموقع الذي يعرض نتائج بيام / شهادة التعليم المتوسط في الجزائر. ستظهر النتائج بشكل رسمي على موقع bem.onec.dz التابع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في غضون ساعات قليلة، وبالضبط في مساء الأحد القادم. شوقًا للنتائج التي ينتظرها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر.

كيفية الاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط أصبحت ميسرة جدا، ففي السابق كان اكتفاء المتعلم بإدخال رقم التسجيل ليحصل على النتيجة، ولكن في السنوات الأخيرة، دارت فكرة وزارة التربية الوطنية لجعل ذلك أسهل، حيث تتوفر ثلاث خطوات بسيطة للحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023.

تعلن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: bem.onec.dz

في البداية يجب عليكم الدخول على رابط الديوان الوطني للمتحانات والمسابقات بيام http://bem.onec.dz/

أدخل رقم التسجيل والرقم السري والاجابة عن سؤال الامان

بعدها تظهر معك النتيجة

اين تجد الرقم السري لشهادة التعليم المتوسط 2023 ؟

الرقم السري هو الرقم الذي قمت بحجزه اثناء التسجيل ويمكن الحصول عليه اما في وصل ايداع الملف أو الاستدعاء كما يمكن الحصوص عليه من مؤسستك.

موعد نتائج البيام

بيان رسمي عن وزارة تربية:

الإعلان عن نتائج #إمتحان_شهادة_التعليم_ المتوسط غدا الأحد الساعة 16.00 مساء.

المترشحين أحرار فيمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات،،

من هنا موقع الديوان الوطني لسحب واستخراج كشف النقاط:

https://bem.onec.dz/

أما المترشحين المتمدرسين فيمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال فضاء اولياء التلاميذ،،

من هنا موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على نتائج التعليم المتوسط:

tharwa.education.gov.dz

كيفية حساب معدل الطالب الانقاذ

إذا تحصل التلميذ على معدل أقل من 10 في الشهادة يتم اللجوء إلى معدل القبول ( الإنقاذ):

( معدل الشهادة+المعدل السنوي)÷2

إذا كان معدل الإنقاذ يساوي أو يفوق 10/20 ينتقل للصف الأعلى.

إلى تلك الفقرة نكون نشرنا لكم موعد صدور وخطوات الاستعلام عن نتائج البيام عبر موقع bem.onec.dz التابع لوزارة التربية.

يمكن استخدام الصيغة التالية لحساب معدل الطالب في مادة الإنقاذ:

معدل الإنقاذ = (نصف درجة الإنقاذ × وزن درجة الإنقاذ) + (مجموع درجات الامتحانات الدورية × وزن درجات الامتحانات الدورية) / (مجموع الأوزان):

نصف درجة الإنقاذ: الدرجة التي حصل عليها الطالب في الامتحان النهائي في مادة الإنقاذ، والتي تعتبر عادةً نصف درجة الإنقاذ.

وزن درجة الإنقاذ: الوزن الذي يُخصص لدرجة الإنقاذ في حساب المعدل النهائي، والذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم في الجزائر.

مجموع درجات الامتحانات الدورية: مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات الدورية في مادة الإنقاذ.

وزن درجات الامتحانات الدورية: الوزن الذي يُخصص لدرجات الامتحانات الدورية في حساب المعدل النهائي، والذي يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم في الجزائر.

مجموع الأوزان: مجموع الأوزان الإجمالية للإنقاذ والامتحانات الدورية، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم في الجزائر.

على سبيل المثال، إذا كانت نصف درجة الإنقاذ تساوي 10، ووزن درجة الإنقاذ يساوي 2، وكان مجموع درجات الامتحانات الدورية في مادة الإنقاذ يساوي 80 ووزن درجات الامتحانات الدورية يساوي 8، فيمكن حساب معدل الإنقاذ على النحو التالي:

معدل الإنقاذ = (10 × 2) + (80 × 8) / (2 + 8) = 82

بذلك، يكون معدل الإنقاذ للطالب هو 82. ويمكن تكرار هذه العملية لحساب معدل الطالب في المواد الأخرى، وبعد ذلك يتم حساب المعدل النهائي للطالب بالتقسيم على عدد المواد التي درسها الطالب. ويعتمد ذلك على قواعد وزارة التربية والتعليم في الجزائر والتي تحدد الوزن المخصص لكل مادة في حساب المعدل النهائي.

يلي نستعرض نسبة النجاح في نتائج البيام bem onec dz كل ولاية بالتفصيل:

ولاية الجزائر: سجلت نسبة نجاح بلغت 68.12 بالمائة، وهي واحدة من أعلى النسب في البلاد.

ولاية وهران: حققت نسبة نجاح قدرها 65.75 بالمائة، مسجلة تفوقًا ملحوظًا.

ولاية تيزي وزو: سجلت نسبة نجاح تبلغ 63.50 بالمائة، مما يعكس أداءً جيدًا للطلاب في هذه الولاية.

ولاية قسنطينة: حققت نسبة نجاح بنسبة 61.80 بالمائة، مع تحقيق تقدم واضح.

ولاية سطيف: سجلت نسبة نجاح تصل إلى 59.90 بالمائة، مع بعض التحسن مقارنةً بالسنوات السابقة.

أفادت وزارة التعليم الوطنية في الجزائر بإصدار نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" للعام الحالي، وهذه تعد مناسبة حيوية للطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا يتطلعون للحصول على نتائج المنتظرة بشغف.

باستطاعة الطلاب الآن فحص نتائجهم عبر الموقع الرسمي للبيام على الإنترنت. فيمكنهم إدخال اسمائهم وأرقام التسجيل الخاصة بهم للحصول على النتائج. ستُعرض النتائج بشكل سريع، وستُظهر تفاصيل أدائهم في مختلف المواد الامتحانية.

تأتي هذه التحركات في سياق الجهود التي تقوم بها وزارة التربية لتيسير وتسريع الوصول إلى نتائج الشهادة المتوسطة. ويهدف هذا البيان إلى تمكين الطلاب من تقييم أدائهم والاستعداد للخطوات التالية في مسارهم التعليمي.

يجب على الطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالنتائج والخطوات المقبلة. يجب على الطلاب أن يشعروا بالفخر بإنجازاتهم وأن يكونوا مستعدين للمستقبل الذي ينتظرهم بناءً على نتائجهم في شهادة التعليم المتوسط "البيام".