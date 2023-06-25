نتائج منافسات مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اختتمت منافسات مهرجان أعياد 30 يونيو للقوس والسهم والتي أقيمت على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي على مدار يومين.

وأسفرت منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي عن فوز ندى عزام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وهناء المورالي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ورقية الزيات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وفرح محمد بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي فاز عبد الله إبراهيم بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأحمد حجاب بالمركز الثاني والميدالية الفضية وعلي عبد البر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وبهاء علي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات السيدات للقوس المركب عن فوز نورا الصباغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية ونانسي الجبيلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية وساره محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي للرجال فاز أحمد فخري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وأشرف حسين بالمركز الثاني والميدالية الفضية وكريم حيادا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وتامر غانم بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

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