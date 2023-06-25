روابط الرياضية توقع عقود رعاية مع بنك saib

وقعت شركة روابط الرياضية اليوم عقود رعاية مع بنك Saib لرعاية عدد من الأبطال الرياضيين والاتحادات الرياضية.

وحضر توقيع العقود اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية والعضو المنتدب وحضور الأستاذ عمرو عثمان رئيس قطاع التسويق ببنك saib

وتم توقيع العقود حيث مثل بنك saib الأستاذ عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع لبنك saib ومثل شركة روابط الرياضية الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة.

وشهد حفل توقيع العقود تكريم شركة روابط الرياضية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة لدعم الرياضة المصرية والنهوض بها لتحقيق الانجازات الحالية التي نشهدها على أرض الواقع.

وخلال حفل توقيع العقود قام مسؤلو شركة روابط بإهداء درع الشركة للأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib والعضو المنتدب وتكريم الأستاذة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية وتكريم الدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى وتكريم للنادي الأهلي تسلمه مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.