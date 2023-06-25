ضربة لـ أوسوريو.. الزمالك يخسر صفقة مدوية من الدوري المصري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة من العيار الثقيل، تتمثل في خسارة صفقة مدوية من قلب الدوري المصري الممتاز.

وارتبط الزمالك برغبته في التعاقد مع إلياس الجلاصي، نجم النادي المصري البورسعيدي، في الصيف.

ووفقا لميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، فإن إلياس الجلاصي نجم الفريق، لن يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يخسر صفقة نارية

وقال ميمي عبد الرازق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب، وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كلام نهائي الياس الجلاصي لن يرحل عن النادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.

واضاف:" الجلاصي من أهم اللاعبين فى الفريق، والجماهير تحبه وتري أنه لاعب مهم للغاية وأنا كذلك، وعقدت مع جلسة وقلت له الجميع هنا بيحبك".

وتابع:" بشكل نهائي المصري البورسعيدي الجلاصي لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

