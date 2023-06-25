وادي دجلة يضمن الفوز ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش للسيدات بعد تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي للنهائي



نجح ديجو إلياس ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في خطف تذكرة الصعود لنهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، بعد فوز الأول على محمد الشوربجي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6)، وفوز الثاني على لاعب وادي دجلة علي فرج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-2) (11-5).

وصعدت لاعبتا نادي وادي دجلة هانيا الحمامي ونوران جوهر للمباراة النهائية عقب تغلبهن على نور الطيب بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-8)، ونور الشربيني بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-7) (10-11) (11-8)، على الترتيب.

ويستضيف مشروع Eastown District New Cairo، مساء يوم الأحد، نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

ويحقق الفائز بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، التتويج بإحدى أهم البطولات البلاتينية، وتحسين مركزه في التصنيف العالمي في آخر بطولة بالموسم الحالي، إضافة إلى الفوز بالجوائز المالية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين جنيه.

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.

ويشرف الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري على تنظيم بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، وذلك تحت رعاية البنك التجاري الدولي (مصر) CIB، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وتطبق هذه النسخة لأول مرة القواعد الجديدة للعبة الإسكواش.