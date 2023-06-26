قبل إجازة عيد الأضحي..أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم

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أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 مع هدوء في تعاملات الاسواق بمناسبة اقتراب عيد الاضحي المبارك.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري:

.سعر الدولار ببنك مصر 

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.75 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة.. 30.85 للبيع.

 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

 

 

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.75 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.85 للبيع.

 

 

 

سعر الدولار اليوم

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

 

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

 

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.85 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة..  30.95 للبيع.

 

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