فيلم "يوم 13" يحقق 45 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

الفجر الفني
يوم 13
يوم 13

احتل فيلم «يوم 13» المرتبة الثالثة، بين الأفلام المنافسة الأخرى، والمعروض في السينمات، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

يوم 13 


إيرادات فيلم يوم13

 

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية  إن فيلم يوم 13 حقق ما يقرب من 45 ألف جنيه أمس، وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.


إجمالي إيرادات فيلم يوم 13

 

حقق فيلم يوم 13 إجمالي إيرادات كبيرة، وصلت إلى 31 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن ينافس فيلم يوم 13 حاليًا في دور العرض ويستمر عرضه في عيد الأضحى.

 

يوم13 


أبطال فيلم يوم 13بطولة أحمد داود

 

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

 

آخر أعمال أحمد داود الدرامية



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد داود الدرامية، مشاركته في مسلسل "سوتس بالعربي" الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2022، واحتوى المسلسل على عدد كبير من النجوم منهم آسر ياسين، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، صبا مبارك، وآخرون من الفنانين، والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد الحميد وإخراج عصام عبد الحميد.

يوم 13 


 

يوم 13 3 مليون جنيه بفيلم يوم 13 أبطال فيلم يوم 13 أبطال فيلم يوم 13 احمد داوود أبطال مسلسل فيلم يوم 13 أحداث فيلم يوم 13 أسعار تذاكر فيلم عيد الفطر يوم 13
Elfagr.org

مواد متعلقة

فيلم "يوم 13" لـ أحمد داود يحقق 183 ألف جنيهًا بإيرادات أمس

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق في صدمة لجماهير المارد الأحمر

عاجل.. إزاحة الستار عن سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عاجل.. قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

ميسي الجديد يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

الأخضر الآن.. صدمة جديدة بشأن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الإثنين 26 يونيو

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقات الصيف لمدة 4 سنوات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل| الحكومة ترفع الضرائب على المشغولات الذهبية.. وتطبق ضريبة جديدة على السبائك