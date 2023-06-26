فيلم "يوم 13" يحقق 45 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

احتل فيلم «يوم 13» المرتبة الثالثة، بين الأفلام المنافسة الأخرى، والمعروض في السينمات، وهو أول فيلم رعب مصري 3d، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

يوم 13



إيرادات فيلم يوم13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية إن فيلم يوم 13 حقق ما يقرب من 45 ألف جنيه أمس، وتدور أحداث فيلم يوم 13 الأساسية حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.



إجمالي إيرادات فيلم يوم 13

حقق فيلم يوم 13 إجمالي إيرادات كبيرة، وصلت إلى 31 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن ينافس فيلم يوم 13 حاليًا في دور العرض ويستمر عرضه في عيد الأضحى.

يوم13



أبطال فيلم يوم 13بطولة أحمد داود

الفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عدد كبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.

آخر أعمال أحمد داود الدرامية





وكانت آخر أعمال الفنان أحمد داود الدرامية، مشاركته في مسلسل "سوتس بالعربي" الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2022، واحتوى المسلسل على عدد كبير من النجوم منهم آسر ياسين، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، صبا مبارك، وآخرون من الفنانين، والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد الحميد وإخراج عصام عبد الحميد.

يوم 13



