الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق للتهنئة بحلول عيد الأضحى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان. وقد قدم السلطان العُماني التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السلطان هيثم بن طارق، متمنيًا للشعب العُماني الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

الجدير بالذكر أن زيارة السلطان هثيم بن طارق، إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 ـ 22 مايو 2023، حظيت باهتمام شعبي ورسمي وإعلامي غير مسبوق وبالغ التقدير والعرفان، ليس لكونها الزيارة الأولى له إلى مصر، وإنما لمكانة سلطنة عُمان في قلوب المصريين منذ فجر التاريخ والتي تمتد لأكثر من 3500 سنة.

وأجمع المحللون السياسيون والخبراء والمراقبون على أن تلك الزيارة تؤكد قوة وصلابة العلاقات العُمانية المصرية، وشكلت الزيارة نقلة مهمة في تطور العلاقات التاريخية العُمانية المصرية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وعكست خصوصية العلاقات بين البلدين القائمة على الشراكة الاستراتيجية المتشابكة والمتجذرة على المستويات الرسمية والشعبية.