استقبال حكومي وشعبي لأبطال بعثة الاولمبياد الخاص بعد انجاز برلين

حظى أبطال الاولمبياد الخاص المصري العائدين محملين بغلة وفيرة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والتي بلغت 49 ميدالية باستقبال حكومى وشعبي متمثل في الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واعداد غفيرة من أولياء أمور اللاعبين وبعض الجماهير المصرية التي جذبتهم اخبار البعثة المصرية وما حققوه من ميداليات فزحفوا كعادتهم إلى مطار القاهرة للاحتفال بهؤلاء الابطال.

مشاهد كثيرة سجلتها أعين كل من شهد لقاء الوزيرين باللاعبين، وانهم يقول بأعينهم دون اى كلمات كما اتفقنا في برلين، تأتوا لنا بالميداليات وسوف نكون في استقبالكم، حيق ترك هذا الاستقبال الكثير من علامات الفرح والسعادة داخل قلوب اللاعبين وباقي افراد البعثة من مدربين وإداريين، ورئيس ونائب رئيس البعثة، حيث استمرت مراسم الاستقبال الحكومي والشعبي وقتا كافيا، لتبادل التهانى، وعبر أولياء أمور اللاعبين عن سعادتهم وفرحهم بهذا الاستقبال، واصروا على أن يشكروا الوزيرين، واللذان قال معا هذا حقهم علينا، فلقد وعدوا وافوا وقدموا بين 190 دولة و7000 لاعب ولاعبة ملاحم من البطولات وكان من الطبيعى أن نكون في انتظارهم ونستقبلهم، وباذن الله ينالون التكريم الذى يليق بما انجذوه

