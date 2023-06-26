أشرف صبحي يعلن عن إنطلاق مشروع مدرسة الأوليمبية الدولية



أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق مشروع إقامة المدرسة الأوليمبية الدولية، والتي ستقام على أرض ستاد القاهرة الدولي.

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم في أحد فنادق القاهرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونجم الكرة العالمية ميشيل سالجادو والدكتور جاسر السيد العضو المنتدب لشركة چي إس جروب الشركة المنفذة للمشروع والإعلامي خالد الغندور نجم نادي المصرية.

وتعد المدرسة الاوليمبية الدولية هي إعادة إحياء لمدرسة الموهوبين المصرية والتي أفرزت العديد من المواهب المصرية وخاصة في كرة القدم.

وتقوم المدرسة الاوليمبية الدولية على الجمع بين الرياضة والتعليم وذلك على أسس علمية مدروسة.

الهدف الرئيسي منها هو إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية في جميع مجالات الرياضة.

كما أنها تدمج المناهج الرياضية والتربوية والتعليمية والتكنولوجية بصورة متوازنة.

وتعمل أيضا على تنمية وتطوير المواهب المختلفة من الطلبة رياضيًا وعلميًا والعمل على تأهيلها بصورة مميزة.

تبادل الخبرات التدريبية والتعليمية من بلاد أجنبية مختلفة بعمل معايشات للرياضيين والطلاب



وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن أهمية تلك المشروع للنهوض بالأطفال في الاعمار السنية الصغيرة.

وأكد الوزير أن تلك المدارس لديها القدرة على تطوير اللاعبين المصرين في كل الألعاب.

وأشار أن من أهداف تلك المدرسة خروج أبطال في كل الألعاب قادرين على حصد بطولات وميداليات لمصر.

وقال دكتور جاسر السيد رئيس شركة چي إس جروب، أن المدرسة الاوليمبية الدولية هي مشروع نسعى من خلالها اكتشاف عدد كبير من المواهب في مصر وفي كل الألعاب.

واضاف، سيكون هناك عدد كبير من المدربين العالمين في تلك المدرسة وعلى اعلي مستوى.

وأكمل، نستهدف طلاب المدارس في مختلف الأعمار السنية وهدفنا تطوير الطلاب حتى يكونوا قادرين على المنافسة.



وتحدث ميشيل سالجادو نجم ريال مدريد عن مدرسة الموهوبين وأكد أن هناك العديد من المواهب في مصر ومن الممكن أن نرى أكثر من محمد صلاح خلال السنوات المقبلة.

واضاف، تواصلنا مع أكثر من مدرب حتي نستطيع إقامة المشروع بشكل مميز ومثمر