إنجازات المجال العمراني وبناء المدن الجديدة في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

أذاعت فضائية "dmc"، تقريرًا للكشف الإنجازات في المجال العمراني وبناء المدن الجديدة في عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التطوير العمراني

وأشار التقرير إلى أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا من التعب والمجهود على مدار سنوات للوصول إلى التطور الكبير في المجال العمراني وبناء المدن الجديدة الذي تحقق على أرض الواقع.

وأوضح أن الوضع كان صعبًا قبل حالة التطوير الكبيرة في المجال العمراني وبناء المدن الجديدة، من تكدسات عمرانية وزحام سكاني ومروري كبير.

ثورة 30 يونيو والمدن الجديدة

وأضاف أن الشعب المصري كان صاحب الكلمة في ثورة 30 يونيو، لتبدأ مسيرة التطوير في المجال العمراني من جديد، وبالفعل نجحت الدولة في بناء أكثر من مليون و390 ألف وحدة سكنية، بينما في القريب سيتم بناء 2 مليون و240 ألف وحدة أخرى، بين الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى تطور جديد في المجال العمراني ببناء وتطوير المدن الجديدة والذكية، وأبرزهم العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة والذكية لمنح الشعب المصري الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، ورفع مكانة مصر في العالم.