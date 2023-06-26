استقبل تردد قناة الحج السعودية وتابع مناسك الحجاج واستمتع بتكبيرات العيد

تحتل تردد قناة الحج السعودية مكانة مرموقة في مؤشرات البحث على جوجل في الوقت الحالي، وذلك بسبب اقتراب موسم الحج للعام الهجري 1444 والميلادي 2023، حيث يتجه الحجاج إلى الأراضي المقدسة للشروع في شعيرة التروية ومن ثم يوم عرفة يوم الثلاثاء الواقع في 27 يونيو، ويتطلع كثيرون إلى معرفة تردد قناة الحج السعودية ليتابعوا الحجاج وهم يؤدون مناسك الحج خطوة بخطوة.

تردد قناة الحج السعودية

يفتش المسلمون حول العالم عن قناة الحج السعودية لمشاهدة بث حي ومباشر من بيت الله الحرام حيث يحيط به الحجاج والزوار طوال الوقت، ومع بدء موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تتزايد رغبة المؤمنين في رؤية بيت الله الحرام والحجاج والاستماع إلى التكبيرات والنداءات الدينية الخاصة بأداء مناسك الحج.

ولذلك وبهذه المناسبة الدينية العطرة، نوضح لكم تردد قناة الحج السعودية ليتم ضبطها على القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية كالتالي:

تردد قناة الحج السعودية: 11747

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الحج السعودية على النايل سات

بعد شرحنا لكم تردد قناة الحج السعودية على النايل سات، يتابع الملايين من المسلمين البحث عن تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بسبب أهمية القناة في بث مناسك الحج على الهواء مباشرة وعرض لقطات من السعي بين الصفا والمروة التي يرغب في رؤيتها كل مسلم يؤدي شعيرة الحج والعمرة.

يمكنكم مشاهدة فريضة الحج بتفاصيلها عبر ضبط تردد قناة الحج السعودية، حيث يتم بثها على قمري النايل سات وعرب سات، والتي هي سلسلة من الأقمار الصناعية التي تمتلكها 21 دولة من دول الجامعة العربية، وتهدف إلى البث والاتصالات. ويعتبر النايل سات شركة مصرية للأقمار الصناعية أسست في عام 1996.

تردد قناة الحج السعودية على عرب سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة السعودية

تتبع قناة السعودية تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، هدف القناة تغطية أحداث الحج وتقديم المحتوى والبرامج المتعلقة بالحج والعمرة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى بث اللقطات المباشرة والحية من المسجد النبوي الشريف، وذلك من أجل خدمة وتقديم إرشادات لحجاج بيت الله الحرام.

يتم تردد قناة السعودية على النايل سات باستخدام التردد 11747، ويتم ترددها على العرب سات باستخدام التردد 12015. وفي كلا الحالتين، يتم توصيل التلفزيون والريسيفر بمصدر الكهرباء قبل استخدام الريموت والضغط على زر القائمة أو قائمة الإعدادات. ويتم البحث عن إعدادات التثبيت أو البحث عن القنوات في إعدادات القائمة، حيث يتم النقر على الخيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي لتحديد الإعدادات يدويًا.

يتم في المربعات الظاهرة إدخال معدل تردد قناة الحج السعودية، وعوامل تصحيح الخطأ والاستقطاب. بعدها يتم النقر على زر للبحث عن القنوات، وهكذا يبحث الريسيفر عن القناة بترددها الذي تم تحديده، بعد ذلك، يتم اختيار خيار الحفظ أو التأكيد، وبالتالي يمكن الاستمتاع بمشاهدة شعائر الحج على قناة الحج السعودية ذات الجودة العالية.