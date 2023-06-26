نزل تردد قناة الحج السعودية لمتابعة تكبيرات عيد الأضحى 2023

بدأ الحجاج في بيت الله الحرام بأداء أولى مناسك الحج في يوم التروية، حيث يقومون بترديد قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "لبيك اللهم بحجة" بعد الاستعداد بالملابس الإحرام، وذلك قبل 24 ساعة من ذهاب الحجاج إلى جبل عرفات لاستكمال المناسك الحجية، التي تعتبر الأهم بالنسبة للمسلمين، ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بمتابعة القنوات الدينية التي تبث شعائر الحج، وتكبيرات عيد الأضحى، خصوصًا لدى المسلمين الذين لم يتيسر لهم الحج هذا العام.

تردد قناة الحج السعودية لمتابعة تكبيرات عيد الأضحى 2023

تُعَدُّ قناة الحج السعودية واحدة من أكثر القنوات مشاهدةً خلال موسم الحج، حيث تولي اهتمامًا بنقل جميع الشعائر الحجية، وتتبع حركة الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ثم إلى عرفات ومنى وأيام التشريق، وتشتمل القناة على بث تكبيرات عيد الأضحى 2023، ومن الممكن متابعتها من خلال التردد 12015 ومعدل الترميز الرأسي 27500.

ترددات القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج

- تردد قناة القرآن الكريم السعودية: 12015 عمودي.

- تردد قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- تردد قناة اقرأ: 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة الرسالة: 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - 27500.

- تردد قناة الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- تردد قناة الرحمة: 10873 نايل سات - عمودي - 27500.