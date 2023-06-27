سمير مرقس: الإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية غير معبرا عن الجميع

كشف المفكر السياسي سمير مرقس، عن شهادته بشأن كواليس فترة حكم الإخوان وأحداث ما بعد ثورة 25 يناير، وصولًا إلى ثورة 30 يونيو، قائلًا إنه شعر بشكل أو بآخر أن عددًا من نواب الإخوان كان يحاول إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، إلا أنه كان بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم يكن يميل للوصول لمرحلة الصدام.

الانتخابات الرئاسية 2012

وأضاف سمير مرقس، خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن انتخابات الرئاسية 2012 من أهم الانتخابات في تاريخ مصر، لأنها كانت تضم أطياف المجتمع المصري في الجولة الأولى، وأعطت نتائج تعكس قوة كل طيف على الأرض.

برلمان الإخوان

وأشار المفكر السياسي إلى أن مشكلة اللجنة التأسيسية وقت برلمان الإخوان، أنها تشكلت من أغلبية إسلامية، ووزعت بالمحاصصة بين الأطياف، ومن أخطر ما يمكن في كتابة الدستور هو أن تكتب بأغلبية عددية، بل لا بد أن يعبر عن الجميع حتى لو فرد واحد، وبالتالي أي خلاف على أي مادة في الدستور يمكنهم حسمها بالأغلبية.